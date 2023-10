L'estate si chiude a Corsico: 492 controlli della polizia locale

Un mese di controlli del territorio con 492 interventi della polizia locale. È stato un settembre impegnativo per la polizia locale di Corsico che ha aderito al progetto regionale Serate in sicurezza e ha garantito presenza e presidio durante gli eventi della Festa di Corsico. Gli agenti hanno effettuato sei serate di controllo durante le quali hanno controllato 125 veicoli e conducenti, 60 persone sono state sottoposte all’alcol-test, per garantire la sicurezza stradale, e gli operatori hanno effettuato diversi interventi sulla viabilità e per il controllo della buona riuscita delle manifestazioni. Sono 23 i verbali per infrazioni al codice della strada. Un guidatore ha cercato di scappare dal posto di blocco, altri erano sprovvisti di revisione e assicurazione al proprio veicolo. L’assessore Stefano Salcuni: "Ringrazio tutti gli agenti del nostro Comando sia per il lavoro che svolgono ogni giorno sia per la partecipazione al progetto, riuscendo a dividersi con gli impegni della Festa di Corsico". Fra i 492 interventi su richiesta e di iniziativa, dodici posti di controllo nella zona centrale cittadina, 16 rilievi stradali, 28 interventi su proprietà comunali, 26 controlli ambientali. In tema controlli sulle attività commerciali, sono 36 gli approfondimenti degli operatori, mentre per 26 volte hanno dovuto affrontare problematiche di tipo ambientale con relativi controlli. Gli operatori sono intervenuti anche in quattro occasioni per infortuni sul lavoro. Infine, multe salate per chi non rispetta il codice della strada: sono stati elevati 37 verbali. Un guidatore viaggiava con un veicolo sottoposto a fermo, un altro senza patente (per cui è prevista la sanzione fino a 15mila euro), diverse le multe per chi guidava senza assicurazione e senza revisione (che si aggiungono alle oltre 150 elevate nel corso dell’anno). Dovrà pagare una multa salata, di oltre mille euro, anche l’uomo trovato a scaricare rifiuti in strada.

Massimiliano Saggese