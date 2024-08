L’estate digitale e i consigli giusti per evitare rischi

Razzante*

Prenotare vacanze, pianificare itinerari di viaggio, opzionare servizi di soggiorno. Questo e tanto altro si fa con le tecnologie, che consentono di comparare, valutare, scegliere le migliori opportunità per le ferie estive. Ma usare la Rete per queste finalità, oltre che essere estremamente comodo e vantaggioso, può rivelarsi anche rischioso. I pericoli per la sicurezza informatica sono infatti dietro l’angolo, se si trascurano alcune precauzioni essenziali. Per queste ragioni la Federazione autonoma bancari italiani (Fabi) ha deciso di intervenire redigendo una guida che offre consigli preziosi per evitare spiacevoli sorprese, come le truffe online e la sottrazione delle password.

In un’epoca in cui le operazioni bancarie in Rete sono all’ordine del giorno, uno dei suggerimenti principali della Fabi è quello di utilizzare sempre una connessione internet privata quando si accede al proprio conto bancario online. Questo semplice accorgimento può fare la differenza tra una transazione sicura e il rischio di furto di dati. Le reti Wi-Fi pubbliche, come quelle disponibili in hotel, caffetterie e aeroporti, possono essere facilmente compromesse dai malintenzionati. Un altro consiglio fondamentale riguarda l’acquisto di beni online. Prima di effettuare qualsiasi transazione, è buona norma fare delle verifiche. Le recensioni degli altri utenti possono fornire un’indicazione preziosa sull’affidabilità del venditore e sulla qualità dei prodotti offerti. Ignorare questi segnali potrebbe significare esporsi a truffe o frodi. Essere consapevoli dei rischi e adottare le giuste cautele può fare la differenza tra una vacanza serena e un’esperienza frustrante e potenzialmente dannosa. Prestando attenzione a questi dettagli, possiamo garantirci pagamenti online sicuri e un’adeguata protezione del nostro denaro e della tranquillità delle nostre vacanze.

*Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica