Leroy Merlin e Kayros Onlus insieme per rinnovare un appartamento per i giovani in difficoltà

Una sinergia tra volontari, lavoratori dell’azienda Leroy Merlin di Corsico e di Rozzano e i ragazzi dell’associazione Kayros onlus di Vimodrone per sistemare uno degli appartamenti utilizzati per aiutare i giovani in difficoltà. La onlus, infatti, si occupa di accogliere minori segnalati dal tribunale, dai servizi sociali e dalle forze dell’ordine e mette a disposizione alloggi per i giovani, anche per percorsi verso l’autonomia. Uno di questi spazi è stato completamente rinnovato grazie al progetto Bricolage del cuore, ideato da Leroy Merlin Italia che coinvolge non solo i propri collaboratori, ma anche clienti, cittadini, volontari che hanno voglia di mettersi a disposizione per fare del bene. Una comunità generosa che ha consentito il cambio look della casa arancione dell’associazione a Vimodrone. Fondamentale il contributo di esperti, architetti e artigiani volontari, oltre ai materiali e agli accessori forniti dal negozio di bricolage. "L’obiettivo è impegnarsi attraverso la condivisione, migliorare le condizioni dei ragazzi, tra cui anche coloro che stanno scontando pene detentive minori all’interno dell’associazione e aiutarli verso un cambiamento", commentano Cristian Marinelli e Luigi Russo di Leroy Merlin. "L’associazione Kayros nasce nel 2000 per aiutare minori e famiglie in difficoltà - aggiunge Ilaria Malinverni, responsabile della onlus -. Questo progetto si inserisce nel percorso di raggiungimento dell’autonomia dei ragazzi e di inclusione sociale, offrendo opportunità ai giovani per scoprire nuove autonomie e stimoli".

F.G.