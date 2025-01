L’eredità della pandemia. Long Covid per il 60% dei ricoverati nel 2020

Tra poco più di tre settimane cade il quinto anniversario dell’inizio della pandemia in Lombardia, prima zona colpita dal Covid19 in Occidente, e ancora ne stiamo pagando le conseguenze, ci ricorda Pascnet, un progetto scientifico coordinato dall’università Cattolica e finanziato da Fondazione Cariplo, che le ha analizzate su due piani.

Quello clinico riguarda le persone che si ammalarono nel 2020, quando non esisteva lo scudo dei vaccini: Pasc sta per "Post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection", detto "Long Covid", e i ricercatori, che hanno raccolto i dati sanitari di oltre 1.200 pazienti lombardi con l’aiuto di Ats, Asst e Irccs e medici di base da marzo 2020 a dicembre 2022, hanno scoperto che circa sei su dieci dei malati che finirono in ospedale nel 2020, e uno su 10 di quelli meno gravi gestiti dai medici di base, hanno manifestato sintomi come cefalee, insonnia, problemi respiratori, alterazioni metaboliche e sintomi neurologici.

Tra i principali fattori di rischio l’età avanzata, l’avere altre malattie, il fumo e l’alcol. L’altro impatto esaminato è stato quello sulla sanità pubblica lombarda: Pascnet ha calcolato "una perdita cumulativa e persistente nell’assistenza ambulatoriale di circa il 25%, con un ritardo accumulato di 4,5 mesi standard".

