L’ennesima giornata nera. In moto contro l’autobus. Muore uomo di 53 anni

Ancora un incidente mortale sulle strade, stavolta tocca a un centauro di 53 anni. Salvo il bimbo che viaggiava con lui.

Sono circa le 18 e 30 di ieri quando cinque ambulanze arrivano in via Cassino. L’uomo di 53 anni in sella ad una Harley Davidson si è schiantato contro un autobus di linea dell’Atm in via Cassino. Gravissimo viene trasportato al San Carlo, in ospedale arriverà in codice rosso ed è parso da subito in condizioni disperate e in imminente pericolo di vita. Soccorso, ma in codice giallo, anche il bambino di 11 anni che era in sella alla potente moto come passeggera.

La conducente del mezzo pubblico, una donna di 45 anni, è stata invece soccorsa per accertamenti, ma è stata trasportata al san Giuseppe in codice verde. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale che fino a tarda sera hanno proceduto ai rilievi per fare luce sulla dinamica. In base al primo sopralluogo e a una ricostruzione che attende conferme il 53enne in sella alla Harley Davidson non si sarebbe accorto della sosta dell’autobus numero 78 che stava procedendo in direzione della via Diomede verso il quartiere QT8.

Forse il mezzo dell’Atm si era fermato per far passare un pedone nel vicino attraversamento, l’uomo che portava in sella alla potente moto anche il bambino di 11 anni non è riuscito a fermarsi in tempo, non si è accorto che il mezzo era fermo, e si è letteralmente schiacciato contro la parte posteriore dell’autobus.

Dopo lo schianto l’uomo ha perso il controllo ed è stato sbalzato sull’asfalto picchiando violentemente la testa.

Le telecamere che sono posizionate sull’attraversamento pedonale sono state sequestrate e dalle immagini sarà forse possibile avere una dinamica più chiara.

Il bambino che si trova ricoverata al Niguarda e non è in gravi condizioni potrà aiutare i vigili a ricostruire l’accaduto.

Ferite lievi per la conducente del mezzo dell’Atm che è prima stata medicata sul posto e poi postata in ospedale in stato di choc.