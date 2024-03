Leggere gli alberi tra i grattacieli

Non siete riusciti a prenotare la caccia alle uova dei monaci cistercensi (vedi box a sinistra)? Tranquilli: domani c’è un’altra caccia al tesoro, organizzata in collaborazione con Grandi giardini italiani, che si svolge in mezzo ai grattacieli di Porta Nuova, nel parco chiamato "Biblioteca degli alberi". Tra indovinelli, prove e ricerche, i bambini e le loro famiglie potranno scoprire le essenze della BaM e i suoi segreti botanici.

Non c’è bisogno di prenotare: basta recarsi al parco, al punto di partenza di fronte al cancello della Fondazione Riccardo Catella in via de Castilla, ritirare la propria mappa e partire alla ricerca delle dieci tappe, poi rientrare alla base con le risposte per ricevere un piccolo premio e un attestato. L’iniziativa si svolge a Pasquetta, dalle 10.30 alle 12.30.