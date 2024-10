Le Twins, la musica e la moda

Le Twins ha presentato con grande successo la sua prima capsule collection di jeans durante un evento esclusivo, nella sede di Radio Mediaset a Milano.

L’evento ha celebrato l’unione tra moda e musica, offrendo un’esperienza sensoriale unica che ha visto la partecipazione di numerose celebrities, tra cui Mara Venier, Costanza Caracciolo, Federica Panicucci e Juliana Moreira.

La nuova capsule di jeans, caratterizzata da una linea morbida e dettagli preziosi come ricami di strass fatti a mano e gocce di paillettes, incarna l’eleganza e la versatilità, perfetta per ogni occasione. Il rapporto tra moda e musica - con la radio come cornice - ha creato una sinergia perfetta, amplificando il fascino della collezione e consolidando Le Twins come un brand capace di trasformare ogni capo in una storia da raccontare e vivere.