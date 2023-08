Le tute blu parlano inglese "Così stupiamo i visitatori"

Sulla clèr di molte autofficine trionfa il cartello "chiuso per ferie". Il "Supermercato del pneumatico" di viale Troya, che offre gomme, riparazioni e revisioni dal 1969, però ha fatto una scelta controcorrente. "Da 20 anni siamo organizzati per essere operativi ad agosto: siamo stati i primi nel setore a farlo. Da milanese trovavo inconcepibile che la città in un determinato periodo dell’anno non fosse coperta dal servizio di riparazioni o di

sostituzione gomme, costringendo gli automobilisti a fare a meno della macchina in caso

di guasto" afferma Graziano Ricotti (nella foto), 67enne responsabile gestionale dei centri del marchio. La saracinesca sarà abbassata solo il 15 e di domenica "mentre il 14 saremo regolarmente in officina" precisa il titolare.

"La decisione dell’apertura è stata, parlando di affari, sicuramente felice: Milano ad agosto è una città viva. Oltre a chi lavora offriamo un servizio ai turisti. Tutti i nostri meccanici sanno parlare l’inglese in modo fluente. Io parlo bene anche il francese. Gli stranieri apprezzano molto il fatto di non sentirsi abbandonati se hanno problemi in una città che non conoscono".

