“Le tre svolte”: racconto di una vita

Gli anni dell’infanzia vissuti Tra Mafalda e Cupello (con una parentesi a Putignano, in Puglia), nell’appennino abruzzese. L’adolescenza trascorsa a Termoli, sul litorale molisano. E infine il trasferimento al Nord, a Sesto alla ricerca di un “futuro migliore”. Sono i luoghi nei quali si snoda il racconto di una vita, o meglio la prima parte di una vita. “Le tre svolte, mia madre, il mare ed io” (Aletti Editore) è infatti il racconto autobiografico della famiglia e della vita di Alberico Nicola Lombardi (nella foto). Un volume presentato dall’autore alla libreria Presenza. "Il mio primo libro narrativo dopo diversi di poesie", racconta. E le vicende di famiglia fra il girovagare dovuto alla professione di papà Domenico, carabiniere, e la malattia della madre Egizia, fanno da sfondo a storie che ai tempi degli smartphone sembrano inverosimili. “Ricordo il mio primo regalo di Natale: un torsolo di pannocchia con un bastone infilzato e due fette d’arancia a lati... ”. Alberico racconta la fame del dopoguerra, e il freddo “nell’appennino abruzzese dove capitava di rimanere chiusi in casa perché la neve, oltre i 2 metri, impediva di aprire la porta”. Niente acqua corrente e riscaldamenti “solo il camino dove bolliva perennemente un pentolone”. Poi il mare con il trasferimento a Termoli. La giovinezza felice e il mare appunto a fare da contraltare alle condizioni di salute della madre che avrà poi bisogno di trasferirsi al Nord per tentare le cure negate al Sud. Da qui il capitolo sestese della famiglia che ancora oggi prosegue ed è tutto da scrivere.