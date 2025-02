Le scarpe dei postini diventano pavè per le aree gioco

Le vecchie scarpe dei portalettere, consumate girando per le strade a consegnare buste e pacchi, diventeranno pavimenti delle aree gioco per i bambini. È il progetto “Scarpa vecchia fa buon gioco“ nato grazie alla creatività e alla coscienza ecologica di alcuni dipendenti di Poste Italiane per riciclare le calzature dismesse degli addetti al recapito e smistamento e trasformarle in materiale per la pavimentazione antiurto dei parchi giochi. Dai Centri di smistamento di Milano Roserio, Peschiera Borromeo e dal Centro Operativo di Brescia sono partiti già oltre mille chili di scarpe usate: il primo passo dell’iniziativa che, a regime, porterà al riciclo di oltre 25mila scarpe ogni anno. Ad oggi il personale che lavora nei sei Centri di distribuzione di Milano (Milano Centro, Bovisa, Baggio, Precotto, Isola e Corvetto) ha aderito all’iniziativa. È stato calcolato che con 5.500 chili di calzature saranno realizzati 50 metri quadri di pavimentazione. L’azienda, inoltre, che continua il suo impegno verso la transizione green, a breve includerà in questo progetto i caschi dei portalettere e le divise usate. "Sapere che le nostre scarpe – commenta Valentina Musci (nella foto), portalettere del Centro di Distribuzione di Milano Baggio –, utilizzate per lavorare quotidianamente, diventeranno il pavimento di qualche parco giochi per bambini è straordinario e ancora più straordinario il fatto che questo progetto sia nato dall’idea di alcuni colleghi". "Le calzature – spiega Gianluca Mazza, responsabile Ingegneria e Sicurezza Nord-Ovest di Poste Italiane – vengono raccolte ogni due mesi e trasportate nel Centro di smistamento di Ancona, dove vengono prelevate e preparate per un nuovo utilizzo".