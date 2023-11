Le piscine a Milanosport:. Agcm scrive al Comune. La Giunta prende tempo

Lo scorso 26 ottobre l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha sottoposto all’attenzione del Comune una possibile situazione “distorsiva” della concorrenza, nell’ambito dell’affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi e delle piscine comunali a Milanosport, società controllata da Palazzo Marino. La risposta della Giunta, deliberata venerdì, prevede di dare mandato ai dirigenti competenti di predisporre un’istruttoria per verificare la sussistenza delle ragioni per il mancato ricorso al mercato e per la proroga del contratto di servizio con Milanosport e di dare mandato ai dirigenti anche per individuare la migliore soluzione per la gestione degli impianti sportivi alla luce della nuova legge sulla Riforma dello Sport. M.Min.