Le medicine introvabili nelle farmacie milanesi: caccia ad antibiotici e ibuprofene

Un farmacista al lavoro

Nelle farmacie milanesi risulta difficile da mesi il reperimento di un collaudato antiepilettico. Ma risultano quasi introvabili anche un noto infiammatorio a base di ibuprofene e la sua versione per bambini. E si fa una fatica pazzesca ad acquistare alcuni tipi di antibiotici. Sono 3.376 i farmaci carenti segnalati dall’ultimo report dell’Aifa, aggiornato al 7 marzo. In alcuni casi dietro la scomparsa di un medicinale c’è la fisiologica cessazione commerciale. In altri, però, la penuria è determinata dalle difficoltà nelle catene di approvvigionamento globali ("il 75% dei principi attivi dei farmaci provengono da Cina e India", aveva spiegato a Qn il presidente di Farmindustria Marcello Cattani). Secondo la fonte di un farmacista, i rincari di materie prime ed energia avrebbero poi spinto qualche azienda a dismettere la produzione di alcuni mutuabili a basso costo. «Con la guerra in Ucraina è arrivata la tempesta perfetta perché è il Paese da cui provenivano alcune parti del packaging farmaceutico – spiega il dottor Giorgio Tarantino, della farmacia omonima sul Naviglio Grande –. Il vero peccato originale è però aver delocalizzato la produzione in Asia dei principi attivi in una filiera strategica come quella farmaceutica. Basta un battito d’ali in Cina o...