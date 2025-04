Le foto di Mondodisabile per la festa della mamma

Una mostra dedicata alle mamme, per "Novate aperta, solidale e responsabile" di domenica 11 maggio. Fotografie di diverse generazioni, nonne, madri, figli e nipoti, da cui emerge la bellezza della figura materna. L’idea nasce da Dietro la Notizia e l’associazione mondodisabile.it e può essere anche un regalo da consegnare alle proprie mamme per la giornata a loro dedicata. Le fotografie saranno stampate ed esposte il 9 e 10 maggio nella corte di piazza Martiri della Libertà a Novate e la domenica al parco Brasca in occasione della festa delle associazioni. Per partecipare e prenotare gli scatti, che verranno realizzati entro la prima settimana di maggio, scrivere o chiamare il numero 335-5756150.