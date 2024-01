Le “Emozioni da guardare”. Rassegna di film

Al cinema per sognare, incontrarsi e riflettere, torna "Emozioni da guardare", rassegna promossa da Comune, Cinema Arcadia, Consulta Cultura e Università del tempo libero. Focus sui temi culturali, "ispirati - spiegano gli organizzatori - alla citazione del regista Andrej Tarkovskij, che rappresenta una vera dichiarazione d’amore per il cinema: “Il film è la scultura del tempo”". Proiezioni sino a marzo, con la consueta formula: ad ogni data in calendario sono previste due proiezioni con ingresso a 6 euro, una alle 17.20 ed una alle 20.45 con la presenza di ospiti. Il prossimo appuntamento è il 7 febbraio, con il film "La Mélodie" di Rachid Hami. Il 14 toccherà a "Il cattivo poeta" di Gianluca Jodice. Per il 20 è in programma il film "Le buone stelle - Broker", il 27 sarà la volta di "Emily" di Frances O’Connor.

M.A.