Le copie del Giorno da acquistare mentre si fa la spesa

Continua la collaborazione tra Il Giorno e il mercato comunale di Wagner. I lettori possono acquistare il nostro quotidiano mentre fanno la spesa grazie all’iniziativa partita lo scorso ottobre: tutti i giorni, dal lunedì al sabato, e in occasione delle aperture straordinarie, è possibile comprare le copie de Il Giorno che si trovano negli espositori pagandole direttamente ai commercianti. Ancora: ogni venerdì Il Giorno ospita una pagina dedicata a “Zona Wagner“ raccontando le storie degli esercenti e le novità per i clienti. E poi, all’interno della struttura, c’è il totem touch screen, schermo interattivo con il logo de Il Giorno nel quale si può navigare per scoprire le novità.