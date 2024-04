Le celebrazioni in programma per ricordare la Liberazione

Festa della Liberazione a Bresso e a Cormano. Oggi, nella città bressese, dalle 10.30, al cimitero locale ci saranno la Santa Messa e la deposizione della corona di fiori al Sacrario dei Caduti. Poi, dalle 11.30, partirà il corteo per la città. Le celebrazioni termineranno al Giardino della Memoria e della Resistenza in via Milano, con i saluti istituzionali e con l’intervento di un rappresentante di Anpi. A Cormano, invece, alle 10 ci sarà la messa in suffragio dei Caduti nella chiesa "SS Salvatore" di via Roma: poi, partirà il corteo cittadino con il Gonfalone per piazza Scurati. In questa piazza, ci saranno gli interventi commemorativi delle autorità civili, di un rappresentante di Anpi e dei bambini del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.