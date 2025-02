Le case popolari sotto esame. Domani commissione all’Isola: "Degrado vicino ai grattacieli"

Case popolari comunali sotto esame. Per una volta non in estrema periferia, ma in un quartiere alla moda, l’Isola, a pochi metri dai grattacieli di Porta Nuova, dalla Torre Unicredit al Bosco Verticale. Il Comitato Isola Case Popolari chiama a raccolta i residenti in vista del sopralluogo della commissione comunale Casa in programma domani alle 10 con partenza da via Borsieri 2. Un’esponente del Comitato, che preferisce rimanere anonima, sottolinea: "Nelle case popolari comunali in via Borsieri, via Confalonieri e via Volturno, qui all’Isola, all’ombra dei fantastici Boschi verticali, la situazione non è così idilliaca come qualcuno potrebbe pensare". Una situazione problematica riguarda gli stabili, gestiti da Mm per conto del Comune, ai civici 2, 4 e 6 di via Borsieri e, situazione ancor più critica, in via Confalonieri 3 e in vari stabili di via Volturno, poco distanti da quella che negli anni Cinquanta era la casa dove è cresciuto l’ex premier Silvio Berlusconi.

Quali sono i problemi? Il degrado a causa della vetustà degli immobili in attesa di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Per la cronaca: l’ordinaria spetta a Mm, la straordinaria al Comune. In particolare, gli inquilini denunciano infiltrazioni d’acqua negli appartamenti. Il Comitato afferma che il call center Mm non sempre risponde come gli abitanti dei palazzi si attendono. In altre parole, i problemi non vengono risolti.

Certo, rispetto ad alcune situazioni drammatiche nelle case popolari in certi stabili di periferia, da Corvetto a San Siro, qui all’Isola la situazione è più dignitosa. In via Borsieri c’è qualche porta di ingresso rotta, un po’ di sporcizia nelle parti comuni, muri la cui imbiancatura sembra risalire a trent’anni fa, un paio di plafoni sfondati. Problemi più gravi negli stabili in via Confalonieri 3 e in via Volturno. La residente aggiunge che "c’è lo spettro della delibera del gennaio 2024 in cui il Comune ha dato mandato al fondo di Investimento Invimit di valutare l’acquisto di parte del patrimonio abitativo di proprietà municipale". Si riferisce al progetto comunale firmato dall’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, che nel luglio scorso è stato sostituito da Guido Bardelli. Un progetto che attualmente sembra "congelato". Ma non definitivamente accantonato.

Al di là del progetto Invimit, il Comitato Isola vuole ottenere risposte da Comune e Mm sugli interventi in programma nelle case popolari all’Isola. Mm, intanto, fa sapere di aver ricevuto un’unica segnalazione di infiltrazioni d’acqua, che sarà risolta nei prossimi giorni. Calendarizzate anche alcune tinteggiature provocate da infiltrazioni d’acqua già finite.

Il consigliere comunale di FI Alessandro De Chirico commenta: "Sono andato un paio di settimane fa a vedere la situazione degli stabili nelle vie Borsieri, Confalonieri e Volturno. Le case sono in pessime condizioni. In via Borsieri un po’ meno, anche se le criticità non mancano, nelle altre strade invece i problemi sono più evidenti, in particolare in via Volturno. Insomma, degrado all’ombra del Bosco Verticale. Comune e Mm facciano qualcosa".