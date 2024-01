Le calze e i dolcetti della “motobefana“ ai bimbi del Policlinico

Anche quest’anno, in occasione dell’Epifania, la Befana è arrivata in moto al Policlinico San Donato, regalando momenti di spensieratezza ai bambini ricoverati nel reparto di cardiochirurgia pediatrica. Durante l’evento, organizzato dal Motoclub Vrr insieme a Gsd Foundation, centauri provenienti da diverse località della Lombardia, travestiti con gonne rattoppate e scialli di lana, hanno raggiunto l’ospedale per donare ai piccoli pazienti tante calze colorate, piene di dolci. "Vorrei ringraziare tutte le persone che ogni anno collaborano con noi per la motobefana e, in particolare, Gsd Foundation per questa esperienza speciale che ci scalda il cuore e riempie di gioia", ha detto Daniele Ursetta, presidente di Motoclub Vrr.