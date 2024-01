Lazza denuncia un fan stalker per molestie: “Tartassato dalle telefonate, l’ho fatto per proteggere la mia famiglia”

Milano – Lazza, nome d’arte di Jacopo Lazzarini, è tornato sulla vicenda, raccontata da Il Giorno, del fan denunciato per molestie. Il rapper ha spiegato in una storia sul suo profilo Instagram le motivazioni che lo hanno spinto a presentare querela ai carabinieri contro la persona che, il 6 gennaio scorso, lo ha più volte contattato sullo smartphone chiedendo un incontro e spiegando di aver trovato il suo numero in quanto dipendente di una compagnia telefonica.

“Facciamo chiarezza – scrive Lazza sui social – Non è questione di mettere nei guai un fan per una foto, indipendentemente dalla modalità con cui è stata chiesta. È questione di risalire a una persona che: ha recuperato il mio numero perché, a suo dire, lavora per una società telefonica; mi ha tartassato di chiamate in cui mi ricordava che aveva l’indirizzo di casa mia, della mia famiglia, e altre informazioni sensibili, e vi assicuro che erano corrette; ha fatto tutto senza mai metterci la faccia. È già successo in passato che il mio numero venisse divulgato, fa parte del gioco. Quello che non fa parte del gioco è mettere in mezzo la mia famiglia o persone a me care”.