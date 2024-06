L’Avvenire incorona i suoi campioncini. Trionfano l’olandese Put e la romena Pop

di Silvio De Sanctis

Olanda e Romania scrivono il loro nome in modo diverso nell’albo d’oro del Torneo Avvenire under 14, che ha chiuso i battenti della 57ª edizione sui campi in terra battuta del Tennis Club Ambrosiano di Milano. Il singolare maschile si è risolto in una veloce esibizione di Stan Put, che ha sciorinato l’ennesima prestazione di altissimo livello al cospetto del malcapitato finlandese Alex Tuomolin, dominato per 6/0, 6/2 in una partita senza storia, durata solo 50’.

In campo femminile è accaduto esattamente l’opposto con una finale durata la bellezza di 3h13’. In un continuo susseguirsi di emozioni, deciso solamente da un tie break nel set decisivo finito 12 a 10 a favore di Maria Valentina Pop nei confronti dell’israeliana Daniel Banares. Quest’ultima aveva a sorpresa conquistato il parziale d’apertura 6/4 e sembrava ben avviata pure nel secondo, quando ha servito sul 3 a 1. A questo punto Pop e’ salita di livello, cambiando marcia e recuperando per i capelli la partita nel decimo gioco, quando Baranes ha servito sul 5-4.

Al tie-break la romena ha conquistato il pareggio per 7 punti a 3, rimandando al terzo set l’esito dell’incontro che e’ nuovamente approdato al gioco decisivo, dopo il grande equilibrio vissuto in campo, con Pop a imporsi in volata. Al termine delle premiazioni era evidente la soddisfazione del direttore del torneo Massimo Morelli: "L’avvio in salita dovuto al meteo ha evidenziato una macchina organizzativa capace di far fronte alle difficoltà e gestire una settimana con più di 400 incontri su due circoli, Aspria Harbour Club e Club Ambrosiano, tra Under 14 e Under 16. Abbiamo portato il torneo Under 14 Avvenire a Category One e auspichiamo di consacrarlo a Super Category l’anno prossimo".

Tuomolin si è consolato per la sconfitta in finale con l’elezione a giocatore rivelazione della settimana mentre i tornei di doppio hanno nuovamente premiato Put, che in coppia con il connazionale Joris Van Linde si è imposto nel maschile sconfiggendo il russo Berdin e il romeno Radu per 6/2, 6/3, fra le donne le ceche Veronika Navratilova e Kristyna Prikrylova hanno avuto la meglio sulla stessa Pop e l’israeliana Manhard per 6/3, 6/3.

L’edizione 2024 si chiude senza squilli per l’Italia con la sola presenza del milanese Giorgio Ghia nei quarti finale nel singolare maschile e del duo composto da Anna Nerelli e Silvia Dalle Molle nel singolare femminile nonostante la folta rappresentanza tricolore ai nastri di partenza. Gli ultimi trionfatori di casa nostra rimangono Michele Mecareli nel 2023 e Corinna Dentoni addirittura nel 2005.