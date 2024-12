Lavoro nero, al ristoratore multa di 59mila euro

In un ristorante di via Lecco c’erano due lavoratori irregolari (mancava la comunicazione dell’avvio del rapporto occasionale, obbligatoria per contrastare il “nero“), e uno direttamente cladestino: il proprietario, un italiano di 43 anni, s’è beccato la sospensione dell’attività e una multa di 32.520 euro, che sommata a sanzioni per altre dieci violazioni arriva a 59 mila. A scoprirlo, venerdì mattina, sono stati i carabinieri della compagnia Duomo, impegnati coi colleghi di tutto il Provinciale in una cinque giorni (da martedì a ieri) di controlli straordinari, disposta dal Comando generale dell’Arma, tra il quartiere Lazzaretto e i Navigli, zone calde della movida.

Circa mille persone controllate, quattro arrestate (due 32 ennei gambiani per cessione di stupefacenti, un 38 enne italiano e un 29 enne peruviano destinatari di ordini di carcerazione) e dodici denunciate, tra cui martedì quattro immigrati irregolari (un 36 enni del Burkina Faso, un coetaneo e un 48 enne del Salvador, un 44 enne ecuadoriano) reduci da una rissa nel metrò di Porta Venezia e, giovedì in zona Navigli, un 22 enne italiano che girava con un coltello a serramanico e un 18 enne sempre italiano che in macchina aveva mazza da baseball in metallo, coltello e forbici. Di veicoli, in cinque giorni, i carabinieri ne hanno controllati 300, oltre a venti esercizi pubblici. Tra i quali un ristorante di via Vigevano, sospeso mercoledì per gravi carenze igienico-sanitarie e multato di 2.500 euro, mentre nella stessa via un ragazzino (italiano) è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale: quattro grammi di hascisc. Ha dodici anni. Gi. Bo.