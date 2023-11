Lavoro nel Nord Milano. A Sesto e Cinisello fioccano le offerte per specialisti e tecnici

La Job Week si è aperta a Villa Ghirlanda delineando il profilo del candidato ideale ricercato dalle aziende del Nord Milano. I dati li ha raccolti ed esposti Assolombarda, partendo dagli annunci di lavoro degli ultimi 12 mesi. Sono 14.880 su tutto il territorio: la parte del leone la fa Sesto con 7.311 offerte, seguita da Cinisello con 2.554 e Cologno con 1.538, Paderno (1.479), Cormano (872), Bresso (666) e Cusano (460). "Sesto e Cinisello sono i Comuni di maggiori dimensioni e, quindi, anche di maggiore richiesta di addetti - ha spiegato Maria Grazia De Maglie -. Si cercano soprattutto specialisti e tecnici. Nella transizione economica e con il cambiamento demografico, con l’aumento di anziani, i servizi alla persona stanno poi avendo uno sviluppo molto importante in particolare nell’area milanese". Così, dei quasi 15mila annunci di lavoro nel Nord Milano, 3.707 riguardano specialisti e 2.396 tecnici. Le richieste per manager e dirigenti sono 1.832, per impiegati esecutivi 1.817, per addetti al commercio 1.688. Non mancano gli operai specializzati (953), i conduttori di impianti (581), ma anche il personale non qualificato (ben 1.720 annunci). Nel dettaglio, le figure più richieste tra gli specialisti riguardano pubblicità e marketing, sviluppatori di software, ingegneri e analisti di sistema, mentre nella top 10 dei tecnici ci sono addetti amministrativi, responsabili degli acquisti, rappresentanti di commercio.

"Le domande arrivano principalmente dal settori dei servizi alle imprese, che rappresentano il 45% degli annunci, ma anche il manifatturiero mantiene una presenza importante: in questo caso spiccano la parte elettrotecnica ed elettronica". Ci sono poi le cosiddette soft skills. "Le aziende non chiedono solo competenze, ma anche flessibilità, capacità di organizzarsi e di lavorare in team. I giovani devono essere responsabili, creativi e desiderosi di aggiornarsi, per tutta la vita professionale, anche in autonomia". Fino a venerdì Villa Ghirlanda ospiterà corner di imprese, associazioni di categoria e scuole professionali per un incontro tra domanda e offerta. Ci sarà anche la possibilità di visitare alcune aziende e fare dei colloqui conoscitivi.