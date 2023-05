Lavori urgenti a scuola Chiusa la Montessori

Chiusa da oggi la scuola elementare Montessori. Serviranno alcuni giorni per metterla in sicurezza, i bambini continueranno a frequentare le lezioni in altri due istituti. La scuola di via Cornicione ha circa 50 anni e a fine anno scolastico erano già previsti dei lavori di manutenzione. Pannelli del soffitto da rivedere e pignatte interne gravemente ammalorate: richiesto un intervento immediato. Con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei bambini che la frequentano e del personale docente e non docente che opera nella scuola, in accordo con la direzione didattica, si è deciso di adottare un provvedimento temporaneo di chiusura della struttura da oggi al 17 maggio compreso.

L’intervento sarà eseguito in una settimana e costituirà il passaggio definitivo che restituirà la piena fruibilità della scuola di via Cornicione, dopo i lavori eseguiti nei mesi scorsi sulla copertura del tetto, opere che hanno evitato il ripresentarsi di infiltrazioni di pioggia dai soffitti. "Rinnoviamo l’impegno e la disponibilità a fornire il massimo supporto nella gestione di questa fase di risoluzione dei problemi e ci scusiamo con le famiglie e con il corpo docente per i disagi a cui sono chiamati a far fronte in questi giorni", spiega il sindaco Daniela Maldini. Gli uffici comunali, di concerto con la direzione didattica dell’Istituto comprensivo Giovanni Testori hanno lavorato in tempi ristretti per ricollocare le dieci classi della scuola Montessori in altre strutture scolastiche cittadine: quattro all’interno della scuola elementare Calvino e sei nella struttura della scuola media Orio Vergani. Nella settimana di chiusura della scuola saranno garantiti ai bambini e alle famiglie tutti i servizi scolastici previsti. Davide Falco