Lavori terminati a Paderno Dugnano: svincoli fino a settembre

Migliora la viabilità sulla rotonda di via Cesare Battisti e nella zona degli svincoli delle superstrade che passano per Paderno Dugnano. Da pochi giorni infatti sono stati realizzati due interventi: i lavori di riqualificazione di via Trieste ormai sono conclusi mentre la complanare della superstrada Monza-Rho, che collega le rotonde di via Battisti e di via Reali, è accessibile e percorribile. Se via Trieste è stata riaperta, permettendo l’inversione di marcia nel tratto tra via Battisti e via Marzabotto, allo stesso tempo gli automobilisti possono transitare sulla strada di raccordo, la complanare appunto, in modo da consentire l’inversione di marcia per il varco di collegamento con via Battisti.

Il tutto, in attesa della fondamentale apertura dei due rami di svincolo della superstrada Milano-Meda, in entrambe le direzioni di marcia, che confluiscono sempre in questo grande rondò: la data prevista è per la fine del mese di settembre.

Giuseppe Nava