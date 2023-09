Lavori sulla Tav, manager pestato a Vicenza: Commando da Milano, tre arrestati - Nic Palma

Un agguato in piena regola. Hanno atteso per ore il loro bersaglio. Poi gli hanno tagliato la strada con un suv nero, lo hanno tirato giù dalla macchina con la forza e per venti interminabili secondi lo hanno colpito alla testa e alle braccia con una mazza da baseball. A poco più di quattro mesi dal violentissimo raid, andato in scena la sera del 2 maggio nel cantiere dell’Alta velocità di Montebello Vicentino, i carabinieri del Nucleo investigativo di Vicenza hanno arrestato i tre presunti responsabili della brutale aggressione al direttore tecnico della ditta Salcef spa di Roma, che ha riportato gravi traumi e probabilmente danni permanenti a una mano. Catturati, con l’ausilio dei colleghi meneghini, un quarantacinquenne milanese, un quarantaseienne di Brughiero e un cinquantaduenne di Carugate; sono tutti pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Le indagini sono partite dall’auto utilizzata dal commando per arrivare nella frazione Fracanzana e per rientrare in Lombardia; decisivo anche l’aiuto degli specialisti del Ris di Parma. Al momento, non è ancora chiaro il movente del blitz a mano armata, anche se si può escludere la matrice anarco-insurrezionalista che da anni si oppone alla Tav; così come i tre non dovrebbero essere legati ad ambienti della criminalità organizzata. Su un aspetto paiono esserci pochi dubbi: il dirigente del gruppo industriale specializzato in infrastrutture ferroviarie è finito nel mirino per motivi legati al suo lavoro e non per ragioni personali.Nicola Palma