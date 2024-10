Lavori nel centro storico. Cantieri fino a novembre

Cantieri aperti in via Alessandro Manzoni, nel centro storico di Brusuglio, per riqualificare la pavimentazione sconnessa e dondolante: entro la prima decade di novembre, anche in questa zona di pregio urbanistico del quartiere "manzoniano" ci sarà una nuova superficie stradale a mattonelle come, peraltro, c’è dalla scorsa estate nelle tre strade di Cormano Vecchia. I lavori di sostituzione delle piastrelle logorate e di posa delle nuove "Pietre d’Oriente" sono iniziati solo da pochi giorni, perché le mattonelle sono giunte a Cormano alla fine di settembre: "Voglio precisare che le pietre d’Oriente arrivano dall’India; a causa delle guerre e della chiusura del Canale di Suez, le navi devono fare il giro dell’Africa per poter arrivare al porto di Genova con tempi assai lunghi - conclude Massimo Ghidoni, assessore cormanese ai Lavori Pubblici -. L’ordine del materiale è stato fatto ad aprile ma è arrivato solo una decina di giorni fa. Per quanto riguarda l’Ottobre Manzoniano, la festa di Brusuglio del 27 ottobre si svolgerà regolarmente, riducendo al minimo i disagi". G.N.