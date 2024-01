Lavori in corso, strade chiuse e disagi: è polemica

Cantieri aperti per la città e cambiamenti della viabilità. Ora tocca a via Monte Grappa e via Matteotti. Crescono i malumori. Da lunedì prossimo ci saranno nuove disposizioni per il traffico cittadino, la temporanea chiusura di via Monte Grappa per consentire i lavori di riqualificazione. Fino al termine dei lavori è disposta la chiusura al transito della strada eccetto residenti.

È inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sull’intera area interessata dai lavori. Sempre da lunedì e fino al termine dei lavori sarà istituito un temporaneo senso unico in via Matteotti, per consentire il proseguimento dei lavori di riqualificazione.

Per questo è disposto il senso unico di marcia nel tratto compreso fra piazza della Chiesa e vicolo San Protaso, in direzione di via Rimembranze e via Latini. All’intersezione tra via Matteotti e vicolo San Protaso è disposto l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Rimembranze e via Latini.

Per consentire i lavori è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sull’intera area interessata dai lavori. Questi cantieri si uniscono a quelli già esistenti in piazza Martiri della Libertà, chiusa da un paio di mesi con relativo cambio di senso unico in via Repubblica, la via Balossa e recentemente anche un pezzo di via Cascina del Sole. Lavori per cui viene utilizzato il Pnnr e che devono seguire determinate tempistiche per potere usufruire delle agevolazioni.

Lavori che però stanno creando parecchi disagi al traffico veicolare cittadino, automobilisti spesso costretti a percorrere l’esterno di Novate, allungando di parecchio la strada da percorrere. Lavori che hanno sacrificato decine di posti auto, in attesa che parta il piano della sosta, regolamentato dalle strisce blu e nuove piste ciclabili.

Decisioni spesso criticate da cittadini e negozianti sulle pagine social dedicate a Novate e tra i commenti delle persone.