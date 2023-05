Lavori in corso per la sicurezza del ponte di via Bovisasca

Modifiche di viabilità sul ponte di via Bovisasca, attenzione al traffico. I lavori sono iniziati venerdì e dovrebbero concludersi il 14 agosto. L’intervento serve alla riqualificazione delle barriere stradali del cavalcavia sull’autostrada A4 Torino-Trieste. Per consentire i lavori è stata ristretta la carreggiata in entrambi i sensi di marcia e sono stati posizionati dei new jersey di cemento per creare spazio ai lavoratori che lavorano al cantiere. La circolazione sul ponte ora ha il limite di 30 chilometri orari. Sono previste possibilità di code e traffico, specie nelle ore di punta perché sarà istituito il senso unico alternato di marcia e regolamentato da semaforo. Attualmente è interrotta la pista ciclabile sulla destra, in direzione Novate, mentre è accessibile e si può usufruire di quella a sinistra, sempre verso Novate. Il ponte collega Novate con Milano, zona Bovisasca, la via Polveriera e Litta Modignani da cui si può andare verso la Comasina, Cormano e Affori. In genere il traffico automobilistico è presente la mattina in direzione Milano e la sera in direzione Novate. Gli stessi lavori per la sicurezza sono stati fatti nei mesi scorsi all’altro ponte, di via Beltrami, che collega Novate alla zona di Milano Vialba. Da.Fa.