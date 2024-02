Lavori in corso per 500 posti auto

Partiti i lavori per il nuovo parco nel cuore della città. Al posto del degrado ci saranno 500 posti auto e una grande area verde. Si tratta di un intervento che cancella una situazione di abbandono che dura da una ventina di anni.

Si tratta di una maxi area che va da via Olmi alla caserma dei carabinieri di via Leoncavallo, fino a via Roma. Adoperata in modo indiscriminato come parcheggio, con auto, camion, camper abbandonati che di volta in volta vengono rimossi dall’amministrazione comunale. Mezzi rubati, immondizia ovunque e asfalto mangiato dalle tantissime buche. In origine era di proprietà privata, ma è sempre stata completamente abbandonata.

"Precisiamo alcuni punti riguardanti i lavori sul parcheggio/parco tra il Residence e la caserma dei carabinieri - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo (nella foto) -. Per ottimizzare gli spazi - condizioni meteo permettendo - tra venerdì 16 e lunedì 19 febbraio verranno ricavati e segnalati 131 stalli di sosta, più 3 dedicati ai disabili, per un totale di 134 posti auto nella zona lungo via Leoncavallo. Verrà inoltre posizionata la relativa segnaletica stradale per regolare i flussi di ingresso e uscita dal parcheggio e per indicare le varie corsie con relativi sensi di marcia e svolte. Rimarranno aperte anche le altre aree del parcheggio lungo via degli Olmi e via delle Acacie, i cui posti auto in alcuni casi sono già facilmente individuabili grazie alla presenza di aiuole, che rendono più ordinata la sosta. Infine, contando gli oltre 240 posti disponibili lungo via degli Olmi, altri 120 in via delle Acacie e i 134 segnati in via Leoncavallo, restano a disposizione - sia adesso con il cantiere aperto che dopo la fine dei lavori - un totale di circa 500 posti auto".

Al termine dei lavori, previsto entro fine anno, oltre al nuovo parcheggio da 500 posti auto, ci sarà un nuovo parco che andrà a collegarsi con quello già esistente: il Parco della Pace. Dando vita a un polmone verde con diverse attività sportive al suo interno. Oltre alla palestra a cielo aperto già presente il Parco della Pace, ci sarà un campo da basket e uno per il calcetto, un’area cani e un chiosco bar. Sul territorio l’amministrazione comunale sta dando priorità all’ambiente e alle aree destinate al tempo libero. In cantiere ci sono anche altri interventi nei parchi di via delle Rose, al parco Tiziana e al quartiere Friza.

Massimiliano Saggese