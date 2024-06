Lavori in corso. Dalle 22 alle 5 strada chiusa

I lavori viabilistici in corso con dimezzamento delle corsie di marcia già da qualche giorno e, la prossima settimana, a partire dal 10 giugno e fino al 16, sei giorni ininterrotti di chiusura serale e notturna (dalle 22 alle 5 del mattino) causa lavori alla rete elettrica sul tratto fra Pioltello e Segrate: sono settimane difficili per gli automobilisti della Cassanese. I lavori stradali sono preliminari alla realizzazione della futura viabilità a ridosso dello svincolo Gabbadera. Quelli al via, e realizzabili solo a strada chiusa e traffico interrotto, sono di ordine tecnico e riguardano opere di manutenzione urgente dell’elettrodotto Terna, che attraversa la provinciale: in particolare, si tratta di operazioni di sostituzione del conduttore e della fune di guardia.

La chiusura in corso è una misura "per mettere in sicurezza - così in una nota Città Metropolitana, firmataria dell’ordinanza - l’utenza della strada". La carta del tratto off limits è stata comunicata: circa quattro chilometri fra la via Di Vittorio in Comune di Segrate e la rotatoria di intersezione con via Milano in territorio di Pioltello. Nei prossimi giorni sarà la società elettrica ad occuparsi di installazione, sorveglianza, manutenzione e infine rimozione della segnaletica. Nei giorni e negli orari di chiusura totale il traffico sarà deviato su strade comunali e provinciali alternative, con soluzioni distinte per le auto e i mezzi diretti a Milano e quelli diretti a Cassano d’Adda. La planimetria della viabilità alternativa è allegata all’ordinanza, e anche in questo senso si provvederà per tempo alla posa di segnaletica informativa. Viabilità alternativa cui comunque molti pendolari fanno già ricorso da giorni: lavori già in atto sullo stradone comportano la chiusura di una corsia per senso di marcia, con ripercussioni inevitabili sul traffico. M.A.