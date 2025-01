Linee 90, 91 e 92: lavori per ridurre i tempi di percorrenza. Cosa cambierà

Milano, 16 gennaio 2025 – Profondo restyling per alcune delle linee filoviarie milanesi, le circolari 90 e 91 e la 92. I lavori partiranno entro metà di quest'anno e saranno completati entro un triennio. Obiettivo è concludere l’anello della corsia preferenziale delle tre linee, che così potranno viaggiare evitando qualsiasi intoppo di traffico.

Sono due gli interventi e riguarderanno la tratta che porta da piazza Caiazzo a via Piccinni, passando per via Pergolesi e quella che “corre” lungo viale Umbria, tra piazza Cappelli e via Tertulliano.

In zona Loreto-Stazione Centrale

Per quanto riguarda il primo intervento, piazza Caiazzo sarà oggetto di un completo restyling, per rendere lo spazio attuale più sicuro e anche più piacevole e ombreggiato per pedoni, ciclisti e residenti. Sarà realizzato un nuovo anello ciclabile a doppio senso di marcia. Saranno inoltre messi a dimora 83 nuovi alberi.

Questi lavori, dal costo complessivo di 7 milioni e 450 mila euro termineranno a fine del 2026.

Lungo la circonvallazione

Il secondo intervento, che partirà nel primo trimestre di quest'anno e durerà circa due anni e mezzo, è quello su viale Umbria tra piazza Cappelli e via Tertulliano, nel Municipio 4. Il costo è di 16,8 milioni. La riqualificazione interesserà principalmente il parterre centrale, con la demolizione della struttura che ospitava il mercato comunale.

Particolare attenzione è stata dedicata a individuare nuovi spazi di sosta regolari, che saranno posti a lato marciapiede e che aumenteranno nell'area di 144 unità, per venire incontro all'eliminazione di quelli irregolari.

"Il completamento di questa infrastruttura per velocizzare una linea del trasporto pubblico fondamentale per Milano - commenta Arianna Censi, assessora alla Mobilità - permetterà di migliorare significativamente la puntualità e la frequenza del servizio, riducendo i tempi di percorrenza, soprattutto nelle ore di punta, quando il traffico cittadino è più intenso".