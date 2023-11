Lavoratori in nero: due denunciati

Carrozzerie abusive con lavoratori in nero, due titolari denunciati dalla polizia locale. Il blitz degli agenti guidati dal comandante Alessio Bosco con carabinieri e Ats ha permesso di portare alla luce attività fantasma per il fisco, ma non per gli intestatari, che incassavano “cash“, in contanti, ogni giorno. La duplice operazione è scattata in via Vecchia Cassanese, dopo una serie di segnalazioni. Al lavoro meccanici e operai su macchine prive di assicurazione, cinque auto sono state sequestrate. Uno dei due imprenditori è recidivo, aveva già organizzato un garage fuori norma in altri centri della Martesana. Conti, fatture e libri contabili sono stati consegnati alla guardia di finanza, l’ipotesi è che sia tutto fasullo. I finti artigiani dovranno rispondere anche di false attestazioni. "Reati di questo genere danneggiano il tessuto produttivo e gli imprenditori onesti che vogliono rispettare le regole – dice il sindaco Elisa Balconi –. Delinquenti e furbetti sappiano che a Cassina l’occhio attento delle forze dell’ordine è sempre puntato su di loro. La polizia locale tiene sotto controllo il territorio in modo capillare".

Bar.Cal.