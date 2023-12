Lavora vicino alla cabina elettrica. Folgorato un operaio di 43 anni

Lavora a ridosso di una cabina elettrica all’esterno di un’azienda, folgorato operaio di 43 anni. L’uomo, di origine romena ma residente a Capriate San Gervasio, in Bergamasca, è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Niguarda, e affidato alle cure dei sanitari. Al momento del trasporto, in codice rosso, le sue condizioni erano molto gravi. I medici lo stanno sottoponendo a terapie per ustioni su tutto il corpo, e in particolare a gambe e braccia. Il drammatico infortunio sul lavoro è avvenuto ieri mattina all’esterno di una grande azienda di produzione di materiali in acciaio di via Boneschi, zona industriale del paese, che si trova a ridosso della provinciale.

L’operaio, a quanto è stato ricostruito, era intento ad alcuni interventi tecnici a un quadro elettrico in una cabina dell’elettricità che si trova proprio all’esterno del complesso, quando, all’improvviso, e per cause che saranno precisate, è rimasto folgorato. Le sue urla hanno attirato i colleghi, il 43enne è stato soccorso sul posto mentre scattava l’sos alle forze dell’ordine, Sul posto si sono diretti vigili del fuoco e carabinieri, ambulanze, automedica ed elisoccorso. Mentre i vigili del fuoco si occupavano della messa in sicurezza e l’intera area veniva recintata il ferito è stato stabilizzato, sedato e subito caricato in elicottero, alla volta dei reparti grandi ustionati dell’ospedale milanese.

Le condizioni dell’uomo, apparse subito molto serie, hanno fatto scattare la riclassificazione del trasporto, da codice giallo a codice rosso. Le ustioni di terzo grado hanno interessato in particolare le braccia e una gamba. Sul posto, con le forze dell’ordine, sono intervenuti naturalmente anche i funzionari dell’Ats competenti per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Saranno loro, di qui ai prossimi giorni, a verificare cosa possa aver provocato la scossa fatale e il rispetto dei protocolli di sicurezza.

È il secondo incidente della medesima tipologia verificatosi in Martesana in questo periodo. Il 10 novembre un elettricista 55 enne di Segrate era a sua volta rimasto folgorato, durante degli interventi sui cavi di un quadro elettrico, in un’azienda della zona industriale di Pessano con Bornago. L’azienda teatro dell’incidente di ieri è presenza storica nella zona industriale cambiaghese, vi si lavorano flange in acciaio, raccordi, tubazioni, bulloneria, valvole e un’ulteriore vasta gamma di manufatti per l’industria.