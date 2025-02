L’autopsia sul feto partorito da una 16enne: "I miei non sapevano"

È stata eseguita ieri l’autopsia sul corpicino del feto trovato senza vita giovedì scorso, avvolto in una coperta sul balcone di un appartamento a Sesto San Giovanni. L’esame al momento non avrebbe chiarito le cause della morte del bimbo e serviranno ulteriori analisi. Intanto è stato conferito l’incarico al consulente medico legale per la relazione che sarà depositata nelle prossime settimane.

Il feto avrebbe un’età gestazionale di sette mesi. Sempre ieri è stata inoltre interrogata la ragazza di 16 anni che avrebbe partorito nella casa in cui vive con la famiglia. Stando alle indagini coordinate dalla Procura dei minori e dai carabinieri, la giovane avrebbe nascosto la gravidanza a tutti. Nell’audizione protetta con i pm minorili, la giovane ha ribadito di aver nascosto la gravidanza ai genitori. "Non sapevamo che fosse incinta, non abbiamo mai visto segni di una gravidanza", avevano infatti dichiarato i genitori della 16enne. E anche i vicini di casa, che parlano di "bravissime persone". La madre della minorenne è apparsa sotto choc, tanto quanto la figlia e non ha saputo fornire particolari chiarimenti su quei concitatissimi minuti del parto.