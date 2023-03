Latitante rintracciato in un campo nomadi: sconterà quasi 5 anni

Gli agenti lo hanno scovato in una roulotte, all’interno di un insediamento nomadi da 800 metri quadrati a Vigevano: quando sono andati a bussare alla porta, il trentaquattrenne Zorane Hudorovic stava ancora dormendo con moglie e figlia. Il blitz degli investigatori del commissariato Greco Turro, coordinati dalla dirigente Anna Laruccia, è arrivato a valle di una lunga attività di indagine per rintracciare il latitante, condivisa coi colleghi di Sesto San Giovanni e delle Squadre mobili di Milano e Pavia. Il ricercato, ufficialmente residente in via Martirano, deve scontare una pena di 4 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione perché riconosciuto colpevole di un furto in abitazione e di ricettazione. Per lui è scattato anche l’arresto in flagranza: aveva con sé un documento valido per l’espatrio intestato al fratello ma con una sua foto. N.P.