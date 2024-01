L’assessore Luigi Zucchelli si dimette: "Faccio una lista civica"

L’assessore Luigi Zucchelli lascia la coalizione che guida Novate. Revocate le deleghe all’Urbanistica e ai lavori pubblici. La scelta deriva dalla decisione di aderire a un’altra lista e fare un percorso alternativo in vista delle elezioni di giugno e di non sostenere l’attuale maggioranza. Di conseguenza decade da assessore. Il partito democratico, che ha condiviso quanto realizzato fino a oggi, preso atto della sua scelta, prosegue lungo il cammino tracciato completando la realizzazione del programma proposto ai cittadini in occasione del voto nel 2019. "Il Pd intende evitare che i personalismi facciano del male a Novate. Conferma pertanto l’impegno a portare a termine i numerosi interventi urbanistici avviati, strade e scuole, grazie alle risorse del Pnrr e assicura una nuova attenzione alla manutenzione delsidiarietà, cura dei bisogni, cultura del fare caratterizzano la nostra azione nell’amministrazione comunale. Su questa strada intendiamo proseguire per completare quanto avevamo promesso, rispondere alle domande dei novatesi e riproporci ai cittadini per costruire insieme una città sempre più accogliente, vivibile, solidale", spiegano dalla segreteria del Pd di Novate.

Luigi Zucchelli nel 2016 faceva parte dell’opposizione in qualità di consigliere comunale. Nelle ultime elezioni del 2019 si era presentato invece con la lista Uniti e solidali per Novate del centrosinistra ed era stato eletto come assessore all’Urbanistica e ai lavori pubblici. Ora ha deciso di lasciare la Giunta del Pd e di aderire a una lista civica in vista delle prossime elezioni comunali che si svolgeranno a Novate a giugno 2024.

Davide Falco