L’assessore. Antolini lascia. Arriva Spadaro

Dimissioni dell’assessore Andrea Antolini e ingresso di Martina Spadaro nella Giunta di Arese. L’assessore a Politiche sportive e centro sportivo, commercio e sviluppo d’impresa, sostenibilità ambientale, ha dovuto lasciare la poltrona dopo un anno e mezzo di governo cittadino, in seguito a un nuovo incarico nella realtà internazionale in cui lavora, che lo porterà lontano da casa per molto tempo e dunque gli impedirebbe di continuare il suo lavoro da assessore. "Per me è stata una scelta difficile e che mi lascia il rammarico per non essere riuscito a portare a termine i tanti progetti avviati che sono certo che la Giunta porterà avanti", dichiara l’ex assessore. Al suo posto il sindaco Luca Nuvoli ha nominato Martina Spadaro, 33 anni, laureata in giurisprudenza. È la quarta donna in Giunta oltre a essere la più giovane. Le sono state assegnate le deleghe a Edilizia residenziale pubblica, urbanistica ed edilizia privata, organizzazione e personale, sostenibilità ambientale e legalità, mentre il sindaco ha preso per sé le altre deleghe dell’assessore dimissionario.

Roberta Rampini