L’artigiano è cool: "Ora nuove leve"

L’artigianato come occasione di lavoro, a Milano, unendo antichi saperi e nuove tecnologie. Dal

gioielliere al cartotecnico, dalla decoratrice all’ebanista fino al vetraio d’arte. Storie ed esperienze che si incrociano alla Stecca degli artigiani in via De Castillia 26, zona Isola. Un punto di riferimento per i professionisti di ieri e di oggi, e per i giovani che vogliono acquisire competenze sempre più richieste in un settore affamato di manodopera. L’associazione promuove diverse iniziative, tra cui l’incontro mensile Fame Market. Sabato e domenica scorsa è stato inaugurato il format “Mostra e Dimostra“, che unisce passato e presente. Sono state esposte oltre cinquanta fotografie originali degli artigiani dell’Isola nelle loro botteghe. Un tesoro donato all’associazione per raccontare come, dopo la chiusura del grande stabilimento Tecnomasio Italiano Brown-Bovery, tra le vie De Castillia e Confalonieri, il lavoro si è stemperato nelle numerose botteghe artigiane presenti nel quartiere. Un viaggio per i curiosi di come si viveva e lavorava nel primo dopo guerra fino agli anni ’80.

In contemporanea, cinque artigiani hanno dimostrato le peculiarità del loro lavoro. Cinque banchi da lavoro dove vedere all’opera maestri d’arte impegnati a produrre oggetti, "campioni e capolavori del più qualificato artigianato milanese" che cercano nuove leve. "Il lavoro torna al centro dell’interesse – spiegano i promotori –. Il lavoro libero, quello fatto con la passione, il pensiero e le mani che da sempre è caro e rende orgogliosi".

Per info sulle prossime iniziative: www.lastecca.org