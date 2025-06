L’arte della capoeira invade piazza Sicilia

Domani piazza Sicilia vibrerà a ritmo di musica con "Desequilibrio in Piazza", un evento gratuito e aperto a tutti che celebrerà la ricchezza culturale e il potere inclusivo della capoeira. La festa è stata lanciata dall’associazione Aps Desequilibrio, nata dalla passione dei suoi animatori per la tradizionale lotta brasiliana simile a una danza che affonda radici secolari nell’epoca in cui gli schiavi africani si fronteggiavano nelle piantagioni dell’allora colonia portoghese.

Si parte alle 17 con una lezione gratuita di danza afro tenuta da Delma Danza, accompagnata dai ritmi incalzanti di TocToc. Alle 18 sarà il momento della roda aperta di capoeira (durante la quale le persone sono sedute a terra), seguita dalla samba de roda (in cui i giocatori sono in piedi) a cura di Spazio Capoeira Desequilibrio.

Alle 20.30 spazio alla musica dal vivo, con un concerto jam session jazz-blues delle Sessioni Sotterranee, a cui tutti gli artisti possono partecipare. Dalle 22.30 largo infine al dj set reggae-dub dei Roots Fellas per altre due ore da trascorrere insieme.