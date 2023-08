L’arte che diventa terapia Greg regala cuori e colori agli anziani di San Felice

di Barbara Calderola

I suoi cuori col ricciolo sono famosi in tutto il mondo. Coloratissimi, abbelliscono tanti ospedali a Milano, dalla Mangiagalli, alla De Marchi, alla Macedoni Melloni. Ma c’è una struttura che Gregorio Mancino, in arte Greg, 60 anni, comasco trapiantato sui Navigli, ha nel cuore: la casa di riposo a San Felice. Ed è lì, nel quartiere di Segrate, che è tornato per abbellire una zona particolare, l’area di ingresso del nucleo demenza. Un rapporto che si inserisce nel percorso per il quale lui è diventato celebre, tutto basato sul connubio arte e solidarietà che porta avanti da sempre e sul quale mette il proprio marchio di fabbrica: i cuori che uniscono e consolano anche nelle situazioni più difficili. I nonni della residenza Orpea sono tra i suoi protetti. Ma, stavolta, fra queste mura ha avviato un progetto ancora più ambizioso accanto allo staff guidato dalla psicoterapeuta Desiree Gaj: regalare un momento di gioia a chi soffre di disturbi del comportamento. Le decorazioni, e quindi l’evoluzione del piano artistico, saranno influenzare dagli studi che l’équipe della struttura svilupperà sulla base delle reazioni ai colori e ai primi disegni dello street artist. Gregorio Mancino - già nominato dal presidente Sergio Mattarella Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica per il suo impegno sociale - diventa quindi protagonista di una nuova iniziativa solidale, una performance inedita che "punta all’utilizzo della pittura come strumento di benessere, di pace e di serenità". A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, Diego Invernici, vice presidente della Commissione regionale Sostenibilità sociale: "L’opera di Greg offre compagnia agli ospiti. L’arte è un abbraccio che fa sentire meno sole le persone fragili". Il consigliere ha partecipato alla prima sessione di lavoro di Mancino a San Felice.