L’Arma piange. Vittorio Merrone

A inizio turno, era solito dire ai suoi, in stretto dialetto napoletano: "Ragazzi, state attenti e non fatemi stare in pensiero". Oggi che se n’è andato, stroncato da un male incurabile che solo negli ultimi mesi lo aveva definitivamente allontanato dai turni con le gazzelle del Nucleo Radiomobile, tutti i colleghi piangono Vittorio Merrone, luogotenente che aveva compiuto 51 anni lo scorso 3 luglio. Tantissimi i messaggi sui social per ricordarlo e per dare vicinanza ai familiari. Le esequie si svolgeranno venerdì alle 16 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Saronno, dove Merrone viveva.