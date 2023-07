L’Aristotle Prize al professore Giuseppe Riva

A Giuseppe Riva, professore di Psicologia della comunicazione e di Psicotecnologie per il benessere dell’Università Cattolica, è stato consegnato quest’anno l’Aristotle Prize.

"Questo premio è un riconoscimento per la psicologia italiana e per la sua capacità di affrontare tematiche emergenti, come l’intelligenza artificiale o il Metaverso, usando un punto di vista centrato sull’umano", il commento di Riva, che a Brighton ha ritirato il premio, conferito ogni anno dalla European Federation of Psychologists Associations a un singolo psicologo o a un gruppo riconosciuto a livello internazionale.

Giuseppe Riva, 56 anni, ordinario di Psicologia generale, è anche il direttore di HTLab, laboratorio che analizza gli effetti della tecnologia sull’essere umano. È stato premiato in quanto "studioso europeo che ha dato sostanziali e originali contributi alla psicologia intesa sia come scienza sia come professione".

Sotto la lente anche le pubblicazione su riviste accademiche, le presentazioni alle conferenze nazionali ed europee e l’avanzamento degli studi, con uno sguardo all’eredità per il futuro.

Durante la cerimonia nel Regno Unito, in occasione del 18esimo European Congress of Psychology, il professor Riva ha tenuto una lecture sul tema di lavoro scelto quest’anno dallo European Congress of Psychology, ovvero “Psychology: Uniting communities for a sustainable world”.

Per la prima volta l’Aristotle Prize fu attribuito a Efpa dall’Association of Greek Psychologists e dalla Hellenic Psychological Society, durante il quarto European Congress of Psychology ad Atene, nel 1995.

Si.Ba.