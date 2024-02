L’area artigianale è una discarica: "Ora basta, si deve intervenire subito"

"Strade dissestate, discariche abusive e scarsa illuminazione. Ora basta". La sezione locale di Confcommercio denuncia lo stato di degrado in cui versa l’area artigianale di Melegnano e chiede, da subito, interventi di riqualificazione a beneficio di lavoratori, titolari di aziende e cittadini. La zona in questione, a Ovest del centro storico, raggiungibile dalle provinciali Binasca e Santangiolina, ospita decine e decine di attività imprenditoriali, con un conseguente via vai di mezzi e persone; da anni, a detta dell’associazione di categoria, si trova in condizioni discutibili quando a decoro, manutenzioni e sicurezza.

"Nonostante le segnalazioni, non vengono eseguiti i dovuti lavori di manutenzione stradale. Ci sono strade dissestate, con buche gigantesche che spesso, al calare del buio, causano danni alle gomme dei mezzi di passaggio perché anche l’illuminazione è a tratti assente e a tratti scarsa - affermano la presidente locale di Confcommercio Caterina Ippolito e il suo vice Stefano Surdo -. Solo coloro che conoscono bene l’area riescono a fare lo slalom tra le buche. Ci preoccupa inoltre l’assenza di segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, un problema che riguarda buona parte dell’area". "Per chi arriva dalla Binasca - aggiunge Surdo - la situazione è particolarmente grave sotto il profilo della sicurezza anche a causa di alcuni lavori in corso, non adeguatamente segnalati". Ancora. Nel mirino ci sono i rifiuti sversati abusivamente in più punti del quartiere. Complice la sua posizione decentrata, infatti, la zona viene presa periodicamente di mira dagli eco-vandali.

Da qui l’appello di Confcommercio al Comune: "Serve un intervento rapido per un recupero di questa zona produttiva della città". Il sindaco di Melegnano Vito Bellomo, dal canto suo, fa sapere che sono in agenda piani di riqualificazione stradale e che l’area è già stata oggetto di un potenziamento della videosorveglianza.

Alessandra Zanardi