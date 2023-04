L’Arch Week va in carcere: 6 progetti per San Vittore

Una riflessione collettiva sul tema delle periferie, dal titolo “Waiting for Peripheries’’, e la presentazione di sei progetti per riqualificare il carcere di San Vittore. Questi sono solo due dei temi principali attorno a cui si svilupperà la prossima edizione della “Milano Arch Week’’ che si terrà dal 7 all’11 giugno in diversi luoghi della città.

Nel corso della settimana dedicata all’architettura e alle trasformazioni urbane saranno presentati i sei progetti vincitori del concorso di idee “San Vittore, Spazio alla bellezza’’, promosso dalla Triennale e dalla Casa circondariale milanese. I progettisti "hanno proposto sei interventi sui alcuni dei luoghi più difficili del carcere – spiega Stefano Boeri, presidente della Triennale –. Dai corridoi, ai bracci, alle zone di vita degli agenti, tutte le zone di attesa, quelle per i colloqui e la sala visite, i sotterranei. Uno dei bracci che è rimasto inutilizzato potrebbe diventare uno spazio culturale". L’obiettivo è di mettere in pratica questi progetti, "c’è un’idea molto precisa da parte del direttore del carcere di portare avanti queste idee, chiedere i finanziamenti e creando anche una fondazione – prosegue Boeri –. L’idea di trasferire San Vittore e costruire un nuovo carcere resta nei progetto futuri ma adesso dobbiamo occuparci della qualità della vita di chi vive in carcere questa è l’urgenza principale".

Dopo la valutazione delle 29 candidature pervenute, la commissione giudicatrice, composta da Stefano Boeri, Lorenza Baroncelli, direttore artistico della Triennale, Franco Raggi, architetto, Giacinto Siciliano, direttore di San Vittore, Leonardo Caffo, filosofo, ha individuato quali vincitori i seguenti gruppi: Patrizia Manconi, Cecilia Perotti, Giuseppe Leida, Giulia Matteagi; Sofia Badessi, Chiara Filios, Arnaldo Arnaldi, Maria Luccioli, Benedetta Ballabio; Giorgio Castellano; Alessandro Franco, Jacopo Reale, Silvia Giandoriggio; Luca Brivio, Stefano Elayathamby, Marianna Frangipane, Gianfranco Orsenigo, Daniele Panni, Stefano Di Zazzo; Studioboom, Fabrizio Piras.