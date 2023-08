L’appello Il Consorzio Cooperative Lavoratori ha presentato le sue proposte per aumentare l'offerta di "edilizia abbordabile" a Milano, con l'obiettivo di portare la convenzionata Ers e ordinaria al 50% per aree sopra i 10.000 mq e al 40% per aree tra 5.000 e 10.000 mq.