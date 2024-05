L’anticipo di A: stasera si gioca. Torino-Bologna

La 35ª giornata di serie A si apre con Torino-Bologna, in programma questa sera alle 20.45.

Jens Odgaard torna tra i convocati: l’attaccante danese ha smaltito l’infortunio muscolare al bicipite femorale della gamba destra e sarà a disposizione per la trasferta all’Olimpico di Torino. Squalificato Beukema, dopo il rosso con l’Udinese: Thiago Motta si affiderà alla coppia Lucumi-Calafiori, con Posch e Kristiansen sulle corsie di difesa. A centrocampo, Freuler e Aebischer viaggiano verso la riconferma, El Azzouzi e Fabbian in ballottaggio per una maglia. Davanti, con Saelemaekers e Zirkzee, uno tra Ndoye e Orsolini.

Il turno e gli arbitri della 35ª: Torino-Bologna (Sozza); domani Monza-Lazio (alle 18, Pairetto); Sassuolo-Inter (20.45, Marchetti); domenica 5 maggio: Cagliari-Lecce (12.30, Marcenaro); Empoli-Frosinone (15, Doveri); Verona-Fiorentina (15, Rapuano); Milan-Genoa (18, Prontera); Roma-Juventus (20.45, Colombo); lunedì 6 maggio: Salernitana-Atalanta (18, Feliciani); Udinese-Napoli (20.45, Aureliano).