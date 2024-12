L’antica piazza Mercanti: "Un angolo di Medioevo nel cuore della metropoli"

Nel Medioevo era il centro della vita cittadina, il cuore amministrativo e commerciale di Milano. A due passi dal Duomo, piazza Mercanti è un concentrato di edifici antichi e di gran fascino. A partire dal Palazzo della Ragione, che ospitava i tribunali di giustizia. E poi il Palazzo delle Scuole Palatine, ex sede di una prestigiosa scuola, la Loggia degli Osii, con il balcone da cui si annunciavano editti e matrimoni, il Palazzo Giureconsulti, con il suo antico orologio. Alcuni edifici sono oggi adibiti a uffici, altri ospitano negozi e fast food. "Qui passano molti turisti e organizzano concerti e cinema all’aperto - racconta Ahmed Sewilam, che lavora in un bar vicino - Fino a un anno fa c’erano ragazzi che facevano casino e c’è stato un accoltellamento, ma da quando hanno messo le telecamere è più tranquilla". Lo conferma Carmela Tarquinio, custode in uno dei palazzi: "Ora fanno più controlli, per un periodo c’era fissa l’auto della polizia. Ma resta una piazza ‘nascosta’ e non troppo conosciuta dai milanesi". Chi ci passa, però, non può che restarne incantato.

Thomas Fox