L’ambulatorio medico chiude solo due giorni

Ambulatorio medico temporaneo aperto anche ad agosto. Non si ferma l’ambulatorio dell’ambito rhodense nato per sopperire alla momentanea carenza di medici di base diffusa anche a livello regionale e nazionale. Ancora non sono stati sostituiti i medici di medicina generale andati in pensione nel territorio e per questo è stato allestito un servizio tampone nei locali della Continuità assistenziale (ex guardia medica) all’Ospedale di Passirana in via Settembrini 1, Passirana di Rho. Anche ad agosto il servizio resta attivo, l’ambulatorio resterà chiuso solo il 14 e 15 agosto, mentre per tutto il mese sarà sempre possibile effettuare visite, richiedere impegnative per farmaci ed esami diagnostici. Questi gli orari: i medici saranno presenti tutti i giorni dalle 8 alle 20 nelle giornate 1, 2, 8,11,16,17,18, 22, 28 e 31 agosto (solo il 31 fino alle 18.30). Nelle altre giornate bisognerà tenere conto della pausa pranzo. È possibile rivolgersi ai medici presenti in ambulatorio anche senza prenotazione. Monica Guerci