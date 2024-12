L’altra faccia del Mercatino. Cena e musica per Caritas

Non solo shopping. Il mercatino di Natale in Duomo è anche solidarietà. Grazie alle risorse ricavate dalle casette di legno intorno alla cattedrale e all’impegno di Confcommercio Milano, Promo.Ter Ati e Apeca (l’Associazione ambulanti), è stato organizzato un appuntamento speciale stasera nel Ridotto Toscanini del Piermearini, con una cena offerta a trecento utenti e operatori della Caritas Ambrosiana. Poi, insieme a donatori e altre persone e realtà che cooperano con Caritas, i commensali potranno assistere a un concerto straordinario, con la storica “prima” della Cappella musicale del Duomo di Milano sul palcoscenico della Scala e l’esecuzione della Missa Papae Marcelli, capolavoro della polifonia rinascimentale, composta da Giovanni Pierluigi da Palestrina e pubblicata nel 1567.

L’iniziativa di sostegno alla Caritas si inquadra, quest’anno, anche nei festeggiamenti dell’istituzione ambrosiana per i suoi 50 anni (fu istituita con decreto arcivescovile del 18 dicembre 1974). Prima dell’appuntamento alla Scala, alle 17.30, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini presiederà in Duomo una messa per operatori, responsabili e volontari della Caritas, con la partecipazione d’esponenti di Confcommercio Milano. L’arcivescovo interverrà anche alla cena alla Scala al Ridotto Toscanini. "Con il mercatino di Natale in Duomo – afferma Giacomo Errico, presidente di Apeca – Milano sa unire attrattività a solidarietà e vicinanza a chi, nella nostra città, è più in difficoltà".

"Questo momento conviviale – aggiunge Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano – si svolge in uno spazio simbolico di Milano nel mondo, com’è la Scala, e rappresenta un’ulteriore occasione di collaborazione con Caritas, nel solco delle iniziative di solidarietà sviluppate nell’ambito del mercatino di Natale in Duomo".

Paolo Verri