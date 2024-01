L’Allianz fa tredici con la solita super Egonu

L’Allianz Vero Volley Milano ha fatto tredici: tante sono infatti le vittorie consecutive in serie A1 della squadra femminile del Consorzio, imbattuta ormai da un girone intero e vittoriosa tra le mura amiche anche nel derby lombardo con la Volley Bergamo 1991 per 3-1. All’Allianz Cloud, coach Marco Gaspari ha scelto di far rifiatare la capitana Alessia Orro, inserendo in cabina di regia Vittoria Prandi. Titolare invece la solita Paola Egonu, top scorer assoluta dell’incontro alla fine con 20 punti. Le padrone di casa hanno accusato solo un passaggio a vuoto nel secondo set, quando le orobiche hanno momentaneamente pareggiato i conti, ma senza poi riuscire a portare a casa punti importanti nella lotta per la salvezza. Milano ora avrà una settimana priva di impegni per prepararsi al meglio allo scontro diretto di domenica al PalaVerde contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Andrea Gussoni